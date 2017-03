Andere artikelen







Gewichtige zaken deel 4

Afvallen, het is een zeer ingewikkelde tak van sport.

Je krijgt, al dan niet gevraagd, adviezen waarmee je je voordeel moet doen, maar ze brengen je bijelkaar tot complete waanzin.

Zo kreeg ik de raad, om de inname van koolhydraten te beperken, er is zelfs een dieet, waarbij je gedurende korte tijd, niet meer dan 20 gram mag consumeren en dat valt om de doiie dood niet mee, want koolhydraten, ze zitten overal. Maar bij een andere site, werd mij te verstaan gegeven, dat ik toch echt meer koolhydraten moest gaan eten, want anders kwam het niet goed. Ook kreeg ik de raad, om meer vetten te eten, want vetten bevatten eiwitten en eiwitten bevorderen de verbranding of het verbruik van kcal. zo je wilt. Uit de gigantische brij aan adviezen en receptjes van de diverse grootmoeders, kruidenvrouwtjes, piskijkers en aanverwante beroepsgroepen, heb ik een aantal zaken opgepikt en ben bezig daarmee een soort van eetgewoonte te boetseren. Ik wordt daarbij enthousiast ondersteund, door een aantal mensen, van een site waarop men, al dan niet aangestuurd door de voorschriften van diverse dieet goeroes, poogt elkaar aan te sporen tot het behalen van de gestelde doelen. Men staat klaar met raad en daad en adviezen uit de praktijk van alle dag. Maar ik was ook gestuit op de site "Voedingswijzer" en daar kan je schitterende overzichten maken, waarmee je eetgewoonten duidelijk zichtbaar worden en waar je dus al dan niet met advies van de site, de eetgewoonten kan bij sturen. Je kan er een totaal overzicht krijgen waarin opgenomen, de inname en verbruik van kcal. en de hoeveelheden andere zeer noodzakelijke bestanddelen van onze dagelijkse behoefte aan voeding. Maar er doet zich wel een wat merkwaardig fenomeen voor, men schat het verbruik aan kcal. nogal erg optimistisch in, om niet te zeggen, men vliegt met de aantallen m.i. behoorlijk uit de bocht. Zo blijk ik, volgens de inschatting van de Voedingswijzer, met 45 minuten bewegen, ruim 7000 kcal te verbruiken en dat bij een inname van rond de 1400 kcal. Dan zou je toch verwachten, dat de kilo's er in zeer rap tempo afvliegen en ik binnen een maand of vijf, zes op mijn geboortegewicht ben. Nou, dat is mij toch niet zo opgevallen, de kilo's willen er niet af en ja, ik weet, ik ben ongeduldig, maar als ik me ergens in stort, dan wil ik ook wel resultaat zien. Ik denk, dat er bij de Voedingswijzer een klein foutje in de programmatuur is geslopen, ik zal eens contact zoeken met de mensen achter die site. Je ziet, afvallen, dat is geen kinderspel, daar moet je toch wel moeite voor doen en dat helpt dan ook weer bij het verbruik van de kcal. Ach en je bent bezig, het houdt je van de straat en je hebt geen tijd om kwajongensstreken uit te halen, is ook wat waard.







Geplaatst op 05 maart 2017 17:19 en 29 keer bekeken

Gribou---Greet 05 mrt 2017 17:30 Heb je er wel eens over nagedacht om naar een diëtiste te gaan ?

Een diëtist analyseert je voedings- en bewegingsgewoonten en kan aan de hand daarvan gericht advies geven en mensen begeleiden zodat zij gezonder gaan leven en beter in hun vel gaan zitten.



En veel water drinken ( anderhalf liter naast de koffie en thee wat je drinkt ) is belangrijk als je afvallen wil .