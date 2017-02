Gewichtige zaken deel 3

Ja hoor, we zijn ook over de streep! Welke streep? Nou de gezondesmoothiesstreep!

Na enige tijd vruchteloos bezig zijn met minder eten en meer bewegen, met als resultaat hedenmorgen, dat ik een ruime kilo ben aangekomen, gaat het roer radicaal om.

We gaan koolhydraten en Kcal. tellen! En het wordt secuur tellen, dat beloof ik je.

Maar nog belangrijker, we gaan op de smoothiestoer.

Dat dient twee doelen, ik krijg de nodige vitaminen en vezels en het bedwingt de inname van zaken, die een belemmering vormen op de weg naar het geboortegewicht.

Vandaag kwam de nieuwe blender in huis, want de blender die we hadden, is in de container geland en we hebben de eerste smoothie geproduceerd.

Hij bestond uit:

1 appel (geschild en van ongerechtigheden ontdaan)

1 winterwortel

1/2 courgette

2 stengels bleekselderij

1/4 ltr magere joghurt

Nou het is wel even wennen, maar het is niet echt smerig.

Op het World Wide Web staan zoveel recepten, daar kan ik nog wel drie levens mee toe, dus variatie zal er wel zijn. Als ik nu, binnen drie maanden niet minstens twee kilo kwijt ben, dan gaan we over op plan B en vreet ik me zo klem in de slagroomgebak en gevulde koeken, dat ik voor de jaarwisseling minstens 250 kilo weeg. Kost een paar cent, maar dan zie je tenminste waarvoor je het doet.

Proost!