Gewichtige zaken deel 2

Ach ja, laten we er maar een vervolgverhaal van maken, ter leeringh ende vermaeck. Dat vermaeck, dat is eigenlijk het voornaamste, want wat is nou leuker dan het zien worstelen van een medemens met een schier onmogelijke opgave. Geen groter vermaak, dan leedvermaak, toch? Nou dan.

Het schiet niet echt op. maar we blijven proberen. In mijn zoektocht naar feiten en fictie m.b.t. het afvallen, stootte ik toch op twee interessante zaken. Groene thee en smoothies. Groene thee is geen probleem, je kan dat overal wel verkrijgen en ook de prijs valt wel mee. Anders is het met de smoothies. Ga je smoothies maken van vers fruit, dan kip je toch een redelijke hoeveelheid koolhydraten ofwel suikers naar binnen en dat is bij vermageren niet echt een smart move. Het is dus goed zaak, te letten op de koolhydraten en daarbij een goed evenwicht te houden tussen de inname van eiwitten en voldoende vocht om de afvoer van de afvalstoffen en het voorkomen van niersteenvorming. Ja gewicht er aan vreten, daar hoef je niet veel voo te weten, het adres van de dichtstbijzijnde Mac Donalds of BurgerKing is al genoeg. Nu zijn wij al een aantal jaren in het bezit van een sapcentrifuge en een blender, dus als het gaat om het bereiden van smoothies, dan zijn wij wel goed toegerust. Nu is het niet mijn bedoeling om d.m.v. dit Blog even een stammenstrijd te ontwikkelen tussen de aanhangers van diverse dieet goeroes. Ik volg er wat dat betreft niet een en gevoel daar ook totaal geen behoefte toe. U kunt zich dus de moeite besparen, mij tot een volgeling te maken. Het enige wat wij nog wel eens roepen, bij het nuttigen van een slagroomgebakje of stevige appelpunt is, "We houden vandaag een SaSdag (Schijt aan Sonja dag). Verwacht van mij ook niet diepgravende wetenschappelijke verhandelingen over alle ins en outs van het afvallen, het zit er niet in en komt er dus ook niet uit. Wel kan ik bepaalde ervaringen, hier op schrift stellen en jullie als lezers mogen daar mee doen wat je goed dunkt. Maar wel geheel op eigen risico, ik geef geen garantie.







