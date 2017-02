Andere artikelen







Ik ben er wel uit.

Even heb ik de aanvechting gehad, dit stukje proza op het forum te zetten, maar bij nader inzien, leek me dat geen goede plek. Het is eigenlijk niet bedoeld als een discussiestuk, want over een persoonlijke keuze ga je niet een discussie aan. Dus dan is er de mogelijkheid om je Blog daar voor te gebruiken. Bij deze dus.

Soms gebeurt het je gewoon, dan in eens gaat het plop en dan is het alsof je nooit beter hebt geweten. Het voelt vertrouwd, je voelt je er goed en veilig bij, puur omdat je weet/voelt, dit mens is echt, ze faked niet. Een kandidaat op een verkiezingslijst, ze geeft een interview en tijdens het lezen van dat interview, daalt de gedachte in, "Op dat mens moet ik stemmen, daar heb ik wat aan".

Dit keer is dat de dochter van Jan, Jan Marijnissen, je weet wel, die kale van de SP.

Hij, Jan Marijnissen dus, was tijdens zijn loopbaan in de Haagse slangenkuil, ook zo gedreven en als hij een drol zag, dan noemde hij het ook een drol, geen opsmuk, recht toe recht aan. In het interview met Lillian Marijnissen klink ook die gedrevenheid door, op jacht naar het meest haalbare, geen spelletjes, maar resultaten halen. Ze spreekt mij aan.

Ze is gepokt en gemazeld in het vakbondswerk, niet op jacht naar een blinkende carrière, maar gewoon een gedreven en gedegen politica uit een rood nest, waar men met beide benen in de bagger is blijven staan. Natuurlijk mag ieder er anders over denken, maar ik weet wel wie mijn voorkeursstem krijgt deze keer en ik hoop van ganser harte, dat deze vrouw de kans krijgt, zich te bewijzen en zo tot volle wasdom kan komen. Het interview met Lilliane Marijnissen staat in de Volkskrant vandaag.

