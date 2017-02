Gewichtige zaken 19-02-2017

Aan de inname van voedsel kan het niet liggen, ik ben een zeer bescheiden eter.

Mijn ontbijt bestaat uit een beker melk (voor de inname van de medicijnen) en een cracker met een plakje kaas. De lunch is een snee roggebrood en daarbij 2 of 3 crackers. De crackers met kaas roggebrood met salami.

En 's avonds, twee aardappelen en groente met een stukje vlees en we laten ook de aardappelen wel weg, als de groente wat ruim bemeten is.

Ik heb het al eens uitgevogeld en toen kwam ik op 1400 -1600 kcal per dag, inclusief het koekje bij de thee en koffie.

Suiker is bij ons een schaars artikel, want we drinken onze warme dranken zonder suiker.

Bewegen, ja dat doe ik ook, maar word daar wel wat belemmerd door de fysyke beperkingen. Elke dag (na het uitlaten van de hond na het ontbijt) tussen de 30 en 45 minuten op de hometrainer en dan proberen de hartslag zodanig te krijgen, dat er behoorlijk wat calloriën worden verbrand. Mijn gemiddelde schommelt daarbij zo rond de 250 en daarvan is zo 10-15% vetverbranding.

Na zo'n sessie kan je me letterlijk opdweilen, want ik ben dan echt uitgeput en heb een half tot een heel uur nodig om weer op adem te komen.

Ik heb ook besloten, om minimaal drie keer per week de wandeling op de galerij weer te gaan doen, ook dat telt mee in het bewegen.

Meer zit er fysiek gewoon niet in.

Maar met al dat gebeweeg, ben ik nog geen gram afgevallen vanaf begin januari.

Nog minder eten, ik weet niet of het verstandig is om naar 1000 kcal. te gaan, ik wil niet terug naar mijn geboortegewicht en voor gratenpakhuis ben ik niet in de wieg gelegd.

U ziet, er wordt in ons huis een stille strijd gestreden, die echter daarom niet minder vastberaden is, alleen mijn gewicht staat nog steeds fier op 154,7 kilo.

Ik troost me maar met de gedachte, dat je van een knappe vent natuurlijk nooit genoeg hebt.