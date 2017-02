Zal het proletariaat weer van zich doen horen?

Hoe ga je om met de mensen, die door wat voor oorzaken dan ook, in een uitkering terecht zijn gekomen? Ga je die uitpersen, tot ze van narigheid niet meer weten wat onder of boven is of probeer je die aan het werk te krijgen, zodat ze weer in eigen onderhoud kunnen voorzien?

De trent op dit moment is, de mensen financieel steeds verder het moeras in trekken en ze daarna voor een belachelijk laag loon aan het werk zetten. Van het dan aangeboden loon, is het onmogelijk een gezin te onderhouden, zonder minimaal een voltijd baan extra.

Beide partners moeten dan aan het werk. Niks vrije keus, werken of verzuipen.

Men klaagt, dat de uitkering op dit moment bijna net zo hoog is als het minimumloon voor een werkende. Daar wil men verandering in brengen, door de uitkeringen te verlagen, zodat het "loont" om aan het werk te gaan. De vraag is dan, voor wie loont het dan, want het blijkt, dat de mensen, die aan het werk gaan, uiteindelijk, door het verlies van toeslagen minder overhouden dan toen ze de uitkering ontvingen.

En dan is er nog niemand op het idee gekomen, dat juist die toeslagen zijn bedoeld, om er voor te zorgen, dat de uitkeringstrekkers financieel niet verzuipen.

Je verbetert dan niet de positie van de werkenden, nee dan ga je de uitkeringstrekkers nog minder geven, dan weet je zeker, dat die voorgoed in de armoede verdwijnen en je weet zeker, dat de werkenden er langzaam maar zeker ook achteraan gaan.

De financiële prikkel, het toverwoord uit de jaren '80 van de vorige eeuw.

Maar ook in deze tijd, gebruiken de rechtse partijen de financiële prikkel graag, om de werknemers nog verder het moeras in te duwen.

Neem de zorgverzekering.

Daar voerde men het eigen risico in, dat was bedoeld om de verzekerden te laten beseffen, dat de zorg niet gratis was.Intussen is het eigen risico gestegen tot 380 euro, hetgeen overeenkomt met een premiestijging van 31,6 euro per maand.

Ik denk niet, dat er in Nederland nog iemand is, die gelooft dat het bedoeld is als bewustwordingsprikkel. Nee het is een ordinaire marge verhoging voor de zorgverzekeraars, die intussen een behoorlijk stevige "reserve pot" hebben opgebouwd.

De perverse manier van financiële prikkeling, blijkt in de praktijk altijd ten nadele te zijn van de laagstbetaalden en uitkeringsgerechtigden en heeft als doel, de winstmarges van bedrijven nog wat op te schroeven. Concurentiepositie verbeteren noemen ze dat dan.

Ja an me toges.

100 jaar geleden, was het in Europa ook hetzelfde. Mensen moesten werken voor een zeer schamel loon en de happy view gingen zich te buiten aan decadente feesten en wisten van gekkigheid niet wat te doen met hun geld.

Toen kwam het moment, dat het proletariaat in opstand kwam en de proletariërs kwamen halen, wat hun rechtens toe kwam, maar door de bourgeoisie werd onthouden.

Griekenland lijkt mij de plek waar een dergelijke revolte zou kunnen beginnen en waar het proletariaat het juk van de kapitalisten afschudden.

Mijn zegen hebben ze.