Varkensrollade van procureursvlees.





Vandaag weer een stapje verder in de kookkunst. Ik wilde al veel langer hiermee aan de slag, maar het kwam er niet van, bang om een mooi stuk vlees te verklooien.

Maar nu dan toch maar de stoute schoenen aan en m.b.v. een instructiefilmpje op YouTube de eerste wankele schreden gezet.

Men neme een stuk procureur van plusminus een 1000 gram en snijdt daar met overleg een mooie lap vlees van.

Dan deze lap inwrijven met (grove zee)zout, (zwarte)peper, knoflookpoeder en Ras el Hanout.

Dan de lap stevig, niet te los maar ook niet te strak, oprollen en vastzetten met drie of vier vleesspiesen.

Nu kan je rustig en met overleg de rollade met touw vastzetten en vergeet hierbij niet ook in de lengte richting van de rol minimaal één, maar twee mag ook, om de vorm goed te behouden.

Ja en dan in ruime olie rondom dichtschroeien en mooi bruin aanbakken en verder in de braadpan met gesloten deksel op een laag vuur gaar stoven. Kerntemperatuur van 55-60 graden, dan is het vlees nog mooi sappig.

Zie de foto's voor mijn resultaat.











