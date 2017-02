Andere artikelen







Dekmantel ; Loes den Hollander

Een echtpaar uit de upper middenklasse, hij kinderarts, zij eigenaar van een coachingbureau, twee volwassen dochters, ook al met kinderen. Dochters zijn uit een vorig huwelijk van hem, waar de vrouw is overleden.

Ogenschijnlijk een gelukkig gezin, tot het noodlot toeslaat.

Hij wordt twaalf jaar na hun huwelijk opgepakt en in staat van beschuldiging gesteld i.v.m. het vermoorden van een jong meisje, een kind nog, gewurgd nadat ze is verkracht. Het boek begint een dag of veertien voor het begin van het proces en bestaat voor een groot deel uit brieven, die zij schrijft aan haar echtgenoot in de gevangenis, maar uiteindelijk niet verstuurt. Daarnaast wordt er qua tijd parallel in de tijd een beschrijving gegeven van het reilen en zeilen van de familie, waar het vermoorde meisje vandaan kwam. De schrijfster weet op weergaloze wijze deze twee parallelle werelden met elkaar te verbinden op weg naar en wel heel onverwachte ontknoping. De gedetailleerde beschrijvingen van de personages, zet de lezer midden tussen de gebeurtenissen. Ademloos in één ruk uitgelezen een thriller met een grote T. Uitgeverij "Karakter Uitgevers B.V." 2013







Geplaatst op 08 februari 2017 17:44 en 27 keer bekeken

Geef uw reactie | Tip een vriend | Begin uw eigen weblog



Deel dit artikel via:











R eacties van leden



Je reactie

Naam Gast Reactie



Beveiligingsvraag



Welk dier is dit?





Er zijn nog geen reacties gegeven.