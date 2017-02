Het drama in drie bedrijven





Gisteren voltrok zich in ons huis een groot drama.

Een ingevroren pak nasi werd naar de slachtbank geleid en aldaar neergevleid in afwachting van de dooi.



Na het dooien werd het zakje (want dat was het na het dooien) opengeknipt en alle nasi werd in een koekenpan gedumpt en zonder mededogen werd de gasvlam ontstoken.

Binnen korte tijd was de kouwe klets rijst, veranderd in een heerlijk geurende maaltijd van Indonesische oorsprong, maar gemaakt op Nederlandse bodem.

Nee, nu hoefden wij niet meer te roepen "AAN TAFEL!!", iedereen (wij twee dus), zat al aan tafel en in notime was er geen kruumpie meer over. Bakkie vla toe, onbetaalbaar en toch voor nog geen kwart van de prijs van de afhaal Chinees, maar zeker zo lekker.