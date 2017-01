Zorgeloos de dag door

Ondanks de wisseling van de wacht in de USA en alle daarbij behorende zaken en onwijsheden, maak ik elke morgen eerst mijn eigen programma af. Dat begint met opstaan, daar heb ik per dag een minuut of twintig voor nodig en dan aankleden en ontbijten.

Na het ontbijt, ga ik met ons hondje de ochtendronde maken, We leggen daarbij een dikke acht tot negen kilometer af, waarvan de hond plusminus de helft tot tweederde lopend en de rest bij mij op de plank. Hij heeft dan ruim de tijd en uitloop om zijn ochtendkrantje te lezen (snuffelen en keuren of de blaadjes wel goed liggen, kijken of er nieuwe honden zijn territorium hebben betreden) en onderwijl zijn behoeftes te doen. Die rondgang kost om en nabij een uur.

Bij thuiskomst wacht er een kop koffie en daarna stap ik op de fiets (home trainer) en ga dan 15 km fietsen. Nee niet om het sportief presteren, maar meer om de spieren wat te prikkelen, wat buikvet te verbranden voor het gewichtsverlies. Die 15 km rijd ik in pakweg 35 minuten en ik verbrand dan zo ongeveer een 350 kcal.

Ja ik poog en ik zeg met nadruk ik poog, om aan het eind van de zomer een uur te fietsen en dan om en nabij de dertig kilometer weg te trappen.

Of dat gaat lukken, ik weet het niet, het is ook geen heilig moeten, het is een streven.

Na het fietsen is er het tweede bakje en daarna ga ik uitgebreid kennis nemen van wat er in de wereld gaande is en wat de diverse columnisten mij te vertellen hebben over meer of minder belangrijke zaken. Soms lees ik de columns met een lichte grijns, dan weer met verbazing en een heel enkele keer vol walging, maar ik blijf ze wel lezen, die columnist wordt min of meer een vaste huisvriend, waar je soms even helemaal genoeg van hebt, maar toch blijf je hem/haar steeds weer binnen halen.

Via een link "Topics" heb ik naast "mijn" krant ook nog inzage in de belangrijkste artikelen van een achttal andere kranten, waaronder ook de vaste columnisten.

Tussen door kijk ik ook nog even naar het wel en wee op een aantal fora en dan is mijn ochtend gevuld.

De rest van de dag blijf ik dan wat klungelen op de computer of ik ga een boek lezen en soms mag ik ook een klusje doen voor mijn famke, hoewel ik bemerk, dat de klusjes mij steeds meer energie gaan kosten en daar baal ik stevig van.

Oh ja, van 2 tot 3 of op een andere tijd, doe ik mijn schoonheidsslaapje, want je wilt natuurlijk niet als een verlepte ouwe knar door het leven, toch?

Ja mijn dag is redelijk gevuld met min of meer zinnige en onzinnige zaken en dat is dan weer het mooie van geen deel meer hebben aan het productieproces, je moet niks meer, je mag, als je tijd zin en/of gelegenheid hebt en ik durf nu rustig in een hoekje te gaan zitten wachten, als ik weer eens een aanval van werklust heb, tot die aanval is weggetrokken.