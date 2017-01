Andere artikelen







IJzer moet je smeden als het heet is, toch?





Nou dat doen wij vol overgave.

Wij wachten onze kans af en slaan dan genadeloos toe, AH ofwel onze Appie kan daar van mee praten.

Wij hadden wat gehakt uit een aanbieding en daar dan nog eens 35% op, vanwege de tijd van uiterste verkoop en daarnaast ook twee zakken van een pond soepgroente, ook die 35%.

Appie is begonnen met de verkoop van paprika's, waaraan niet alles perfect is en dat scheelt in prijs toch aanzienlijk. Nee geen 35% helaas.

Een kilo uien, flinke grote, dat kost je ook de kop niet, maar met bovengenoemde ingrediënten kan je dan toch een mooie voorrad pastasaus maken.

Het recept is: 1 kilo gehakt

1 kilo uien

2 grote paprika's

3 kleine paprika's

1 kilo soepgroenten

4 of 5 teentjes knoflook (naar eigen smaak meer of minder.

6 blikjes tomatenpuree 1 koffielepel râs al hânout

Peper (zwarte) en zout naar smaak

flinke kneep curry ketchup

flinke kneep tomaten ketchup

Wat rode tabasco

koffielepel Basilicum

koffielepel Koreander Begin eerst met de snijwerkzaamheden

Snijd de uien in halve ringen niet te dik, maar ook niet flinterdun.

Snijd de paprika's in kleine reepjes

Hak de knoflook fijn of gebruik een pers. Doe een scheut (arachide)olie in de grote wokpan en laat heet worden

Roer dan de râs al hânout in de hete olie.

Gooi nu de uien in de olie en laat deze glazig worden, net op de rand van verkleuren.

Dan de gehakt erbij een goed rul bakken en blijven omscheppen.

Doe de tomatenpuree er bij en de knoflook en laat een minuut of 10 bakken.

Dan is het verstandig om alles in een voorverwarmde grote pan over te hevelen, wij gebruiken dan de tien liter soeppan. Het is dan makkelijker omscheppen en roeren.

Zet de grote pan wel op een sudderplaat, dan heb je minder kans op aanbakken.

Doe de paprika en de soepgroenten er bij.

Laat dit een half uurtje lekker sudderen, schep wel zo nu en dan de zaak even om. Voeg dan de twee soorten ketchup toe en de basilicum plus de koreander.

Dit is ook het moment om de tabasco, zout en peper naar smaak bij te voegen.

Goed omscheppen en weer een kwartiertje laten sudderen. Dan is het spul wel klaar. Blijf tijdens het proces wel steeds proeven dan kan je op tijd bijsturen met kruiden etc. Zo heb ik vlak voor het eind nog een scheut (twee eetlepels) ketjap manis toegevoegd. Laat de saus langzaam afkoelen en maak dan de porties klaar voor het invriezen.

Wij hadden uiteindelijk zeven bakjes met 500 gram saus.

Één bakje is voldoende voor twee personen bij de macaroni of spaghetti. Zo hebben wij dus met de aanbiedingen toch nog voor een zeer redelijke prijs per portie een lekkere volle saus.















Geplaatst op 11 januari 2017 13:11 en 64 keer bekeken

Geef uw reactie | Tip een vriend | Begin uw eigen weblog



Deel dit artikel via:











R eacties van leden



Je reactie

Naam Gast Reactie



Beveiligingsvraag



Welk dier is dit?















Benneke 11 jan 2017 15:59 Je kan weer even vooruit Jan, eet smakelijk.



Een groet van Benneke



Briesje 11 jan 2017 16:30 Ik kan de paprika's niet meer terug vinden bij de ingrediënten, hoeveel heb je er door gedaan?















JanRutgers 11 jan 2017 16:53 2 grote paprika's (groen en geel)

3 kleine (rood, groen en geel)



Ik zal het in de originele tekst ook even aanpassen.



Briesje 11 jan 2017 16:59 Fijn, dank je wel.