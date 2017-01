Andere artikelen







Het houdt je van de straat, geen straf met dit weer.

Het kan u bijna niet ontgaan zijn, maar ik ben een soort van hobby kok.

Dat is uit pure noodzaak geboren, want tot voor een jaar of drie, kon ik het koffiewater nog aan laten branden. Maar als je lief, volkomen onverwachts de huiselijke haard verwisselt voor een verblijf in het hospitaal, ja dan sta je er toch mooi voor en moet je wat. Wat je moet, geen begin van notie, je doet maar wat en klungelt wat om met het kooktoestel en wat pannetjes.

De enige, die met grote belangstelling en hongerige blik mijn eerste stappen op dit gebied gade sloeg, was onze hond en hem kon er niet genoeg mis gaan. Maar met vallen en opstaan, werden de vaardigheden naar een hoger plan getild en tegenwoordig eten we in overgrote meerderheid lekkere maaltijden.

Het gewone recht toe recht aan werk, dat laat ik graag aan mijn famke, maar als er geëxperimenteerd moet worden, dan draaien de raderen bij mij op volle toeren.



Nu is er een nieuwe loot toegevoegd aan de boom van interessante eterij, waarbij je jouw creativiteit naar hartenlust kan uitleven. We gaan zelf pasta maken! "Ach kom", hoor ik velen al zeggen, "Doe effe normaal man, je kan voor een paar cent die producten bij de buurtsuper halen, dan ga je toch zelf niet liggen klooien"?

Nou ik dus wel. Lijkt mij zo gaaf, uit verschillende ingrediënten een product maken, wat je tijdens de maaltijd een gevoel van trots en voeldoening geeft, want dat heb jij toch maar gemaakt.



Nee, ik moet u teleur stellen, ik heb nog geen presenteer waardig product kunnen maken, het is tot nu toe alleen maar oefenen en oefenen, de geproduceerde zooi moet je we op eten, want eten weggooien, daar heb ik gruwelijk de pest aan. Medelijden hoef je niet met mij of mijn famke te hebben, het is niet echt smerig.



Het maken van pasta is in wezen vreselijk eenvoudig, als je de basis regels in acht neemt, kan je later naar eigen inzicht variaties aanbrengen en er je eigen draai aan geven. Maar in het begin, alles volgens het boekje.



De pastamachine heeft al zijn eerste lading deeg te verwerken gekregen en de resultaten zijn bemoedigend, maar nog verre van perfect. Zo heb ik me niet aan de regel gehouden, dat het deeg na het kneden, een uurtje in folie gewikkeld, moet rusten in de koelkast. Dat maakte, dat het deeg minder elastisch is en sneller scheurt. Maar dat overkomt me maar één keer, dat peerd slaat me niet weer.

Het is een voortdurend leerproces en een mens is nooit te oud om te (willen) leren.

Nee dit keer geen foto's, ik schaam me er niet voor, maar ik ben ook geen masochist.







Geplaatst op 07 januari 2017 18:57 en 42 keer bekeken

Hera 07 jan 2017 19:15 Geweldig Jan als ik dit allemaal lees. Inderdaad wel heel anders dan toen ik je net leerde "kennen ". ik kan genieten van dit soort verhalen, petje af hoor!!