Vogelvrij door Sytze van der Zee

Dit boek is het resultaat van Van der Zee's zoektocht. Vogelvrij geeft de verraders, de verklikkers en de jodenjagers een gezicht. Ten slotte keert Van der Zee terug naar de vraag: wie heeft Anne Frank en de andere mensen in het achterhuis verraden?

Wie namen tijdens de Tweede Wereldoorlog in Nederland deel aan de klopjacht op Joodse onderduikers? Wie verraadde hen eigenlijk? Sytze van der Zee stelde zich deze vraag nadat hij was benaderd door een man die beweerde dat zijn vader Anne Frank en haar familie bij de Gestapo had aangebracht. Hij hoorde het verhaal van deze Ton Ahlers aan om vervolgens het archief van het Nederlands Instituut voor Oorlogsdocumentatie en het Nationaal Archief in te duiken. Daar trof hij tal van dossiers aan waarin gewag werd gemaakt van het verraad van Joodse onderduikers. Veel van deze dossiers bleken zelden of nooit bestudeerd te zijn. Recensie(s) NBD|Biblion recensie Studie naar de betrokkenheid van joden bij de jacht op joodse onderduikers tijdens de Tweede Wereldoorlog. Begin 1943 waren 25.000 joden ondergedoken. Van hen werden duizenden opgepakt. Oud-Parool hoofdredacteur Van der Zee gebruikt tot dan toe verwaarloosd archiefmateriaal in zijn journalistieke schets van verraad in eigen joodse kring naast de georganiseerde politiejacht. Geld en angst voor deportatie waren de belangrijkste drijfveren. Ongure, gewetenloze, klemgezette, soms ongrijpbare types passeren de revue. In het notenapparaat de namen van hun slachtoffers. Van der Zee heeft met succes onbekend terrein ontgonnen in het verlengde waarvan hij poogt het verraad van Anne Frank te ontrafelen. Met literatuurlijst, register en zwart-witfoto's. Kleine druk. Drs. B. Hummel

Het boek heeft voor mij een dubbele diepgang, de verraders van enkele familieleden van mijn famke staan er in vermeld en daarmee is het boek heel persoonlijk geworden. Geen spannend boek, ook geen boek om even op een achternamiddag weg te lezen. Het roept gevoelens op en rijt wonden open, maar het is goed, dat het geschreven is.







