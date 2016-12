Potgieterlaan 7 door Sytze van der Zee

In Potgieterlaan 7 beschrijft Sytze van der Zee zijn jeugdjaren, die werden gedomineerd door de keuze van zijn vader door voor de N S B. Zijn vader werd geïnterneerd en de rest van het gezin verviel tot armoede, werd vernederd of genegeerd. Als kind begreep hij nauwelijks wat 'collaborateur' of 'landverrader' betekende, maar als puber kreeg Van der Zee steeds meer vragen. Wat had zijn vader precies gedaan? Had hij misschien joden of verzetsmensen verraden?

Recensie(s)

NBD|Biblion recensie

Pikant is niet zozeer dat Sietze van der Zee een boek schrijft waarin hij onthult dat hij een kind van NSB-ouders is, onthullend mag heten dat deze informatie had kunnen verhinderen dat hij in 1988 hoofdredacteur van de verzetskrant Het Parool was geworden. Van der Zee heeft een familiekroniek geschreven waaruit blijkt dat het hele gezin Van der Zee leefde in het teken van een ooit gemaakte foute keuze van zijn vader. Dat verhaal heeft een beklemmende werking omdat nooit over de oorlog werd gesproken. Door het schrijven van dit boek heeft de schrijver zijn schaamte overwonnen. Als hij uiteindelijk de documenten in ontvangst neemt waaruit blijkt dat zijn ouders gecollaboreerd hebben en het advies krijgt deze papieren te vernietigen, antwoordt hij aan de desbetreffendende ambtenaar: 'Maar ik kan er toch niets aan doen wat er toen is gebeurd? Ik was een kind, drie, vier, vijf jaar oud!'. Aan deze editie is een 'Laatste kanttekening' toegevoegd, waarin de auteur ingaat op enkele reacties op zijn boek.

Ik heb het boek gelezen en ik moet zeggen, dat het wel even wennen was aan de schrijfstijl, het voortdurend heen en weer springen in de tijd, was zeker in het begin verwarrend.

Mijn vader maakte een andere keus en heeft daarvoor uiteindelijk de hoogste prijs betaald. Ik heb mijn vader nooit gekend en hij mij niet en ik proef uit het boek, dat ook Sytze van der Zee, zijn vader niet echt heeft gekend, net als zijnmoeder.

Ook hij is blijven zitten met vragen, die onbeantwoord zijn gebleven.

Het boek is zeer lezenswaard, zeker als je interesse hebt in wat mensen bewoog bij het maken van keuzes.

Dat de zonden der vaderen niet bezocht worden aan de kinderen, is wel duidelijk geworden, toen Sytze van der Zee hoofdredacteur werd van Het Parool. Zo hoort het ook, je mag kinderen de (foute) keuzes van de ouders nimmer aanrekenen.