Procureur, lekker en betaalbaar.

Zoals bekend mag worden verondersteld, zijn wij voortdurend op jacht naar goed maar ook zeker goedkoop voedsel, wat naast alles ook nog redelijk gezond en lekker is. Die combinatie hebben wij gevonden in de procureur.

De procureur is vlees uit de nek van het varken en is eigenlijk hetzelfde vlees als de schouderkarbonade, maar dan zonder bot.

Het vlees is doorregen en bij het bereiden, moet je er voor zorgen, dat het vlees niet droog en taai wordt. Maar zoals een fabriek van bak en braadproducten in zijn reclame al zei, "Je moet er even bij blijven, maar dan heb je dan ook een heerlijk stuk vlees, waar je heerlijk mee kan variëren.

Vandaag hebben we weer een stuk van plus minus 2,5 kg uit de vriezer gehaald.

Na het ontdooien even droog deppen met keukenpapier en dan insmeren met zout, knoflookpoeder, gerookte paprikapoeder en wat tabasco (de milde variant). Laat het vlees dan even een kwartier tot twintig minuten met rust.

Nu wilde ik het vandaag eens doen op de ouderwetse manier, niet in de oven, maar gewoon in de braadpan op het gas. Het braden doe ik in arachide olie. Maar eerst het dichtschroeien, dat doe ik in de wokpan, daar heb ik de ruimte en die is snel heet.

Een flinke scheut olie in de pan en daar doe ik dan een theelepel ras el hanout doorheen.

Als de olie op temperatuur is, dan eerst de kop en kont van het stuk vlees vlink dichtschroeien en daarna rondom lekker bruin aanbraden.

Intussen de grote braadpan opgezet en ook daar weer een scheut olie in. Als de olie in de pan heet is, dan het vlees er in en de olie uit de wok er bij in de pan. Laat dit op een laag vuur even lekker pruttelen en giet er dan om het wat af te blussen een groot glas rode wijn bij. Daarna nog even een in vier stukken gesneden uit er bij en dan maar laten pruttelen en het vlees om het kwartier even draaien en overgieten.

Na een uur de kerntemperatuur controleren en als die tussen de 58 en 65 graden is, dan is het vlees gaar.

Het vlees uit de pan in een vuurvaste schaal, deksel er op en zeker een uur laten rusten.

Daarna is het vlees klaar om verder te verwerken.

Je kan er broodbeleg van snijden of plakken voor bij het warm eten.

Je kan er pulled pork van maken.

Kortom het is een veelzijdig stuk vlees en dit keer wordt het bij ons tot broodbeleg gesneden en natuurlijk hebben wij vanavond bij het warm eten een plak op het bord. Het zal u niet verbazen denk ik, dat we daarvoor beiden het kop en kontstuk hebben gereserveerd.

Dat wordt weer smikkelen en smullen.