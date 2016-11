Gemaakt en onecht maar gezellig en knus, ja toch?

Een "gesprek" op het World Wide Web doet mij soms de tenen krom in de schoenen staan van plaatsvervangende schaamte. Twee of meer toch volwassen mensen schrijven (praten) dan op een manier of er kleutertjes van een jaar of drie vadertje en moedertje aan het spelen zijn. Men verzekert elkaar over en weer dan ook nog, dat het toch zo gezellig is en zo knus.

Wat moet je daar dan toch mee?

"Ja, niks", zal je zeggen, "als het je niet aanstaat, dan lees het niet".

Daar zit hem nou net de kneep, ik lees het nu juist wel, ondanks de gruwelijke hekel die ik er aan heb, dat overdreven gedoe, bah!

Waarom het mij zo ergert?



Het zijn godbetert dezelfde lui, die mij elke keer er op wijzen, dat ik me volwassen moet gedragen, die soms in teksten zichzelf poneren als een voorbeeld voor anderen en telkens weer het opgestoken vingertje onder je neus drukken en vooral en alleen zichzelf als zeer belangrijk beschouwen.

Ze houden dan koffie uurtjes of theepauzes en dan gaat het los. Wat er dan aan onzin wordt geschreven, je houdt het niet voor mogelijk.

Het is zo onecht, ik kan het niet anders omschrijven. Het is zo gemaakt.



Wij hadden vroeger zo iemand in de kerk.

Altijd heel vriendelijk en heel erg meelevend.

Op een dag trof het, dat toevallig mijn moeder en ik samen in de kerk aanwezig waren en toch niet samen waren gekomen. Ik woonde al vele jaren ver bij mijn moeder vandaan en de mevrouw kende mij niet als zijnde de zoon van mijn moeder.

Mijn moeder liep direct voor mij de kerk in en ontving een allerhartelijkst welkom van de mevrouw die direct daarna mij ook allerhartelijkst verwelkomde. Zij meende toen ook een opmerking te moeten plaatsen over het vrouwtje, dat net voor mij de kerk had betreden en laten we het er maar op houden, dat die opmerking weinig vleiend was voor dat vrouwtje, mijn moeder dus.



Op niet mis te verstane wijze, heb ik haar toen duidelijk gemaakt, wat ik van haar en haar gemaakt en overdreven vriendelijk gedoe vond.

Het gevoel, dat ik toen had, dat overvalt mij bij het lezen van de teksten dan ook weer.

Vriendelijk en gezellig, maar achter de schermen zo vals en gemeen, als katoen van een stuiver de el, altijd een oordeel klaar.



Zouden ze dat soort onderonsjes moeten verbieden? Nee natuurlijk niet, ieder moet maar doen waar hij/zij plezier aan beleeft, we leven in een vrij land. Maar ik moest het gewoon even kwijt, kan ik weer ruimte vrij maken voor andere hersenspinsels, die ik dan een volgende keer weer hier vermelden zal.

Ja er komt toch heel wat onzin op zo'n Blog te staan in de loop van de tijd, je houdt het niet voor mogelijk.