Andere artikelen







De ratten van het digitale netwerk.

Soms heb ik het idee, dat diverse ondernemingen denken, dat mensen boven de 65 allemaal seniel zijn en dat je die naar hartenlust kan en mag bedonderen.

Voorbeeld 1

Sloot ik twee dagen geleden een digitaal abonnement af en dat wilde ik in laten gaan per 1 december 2016. Nou men was enthousiast en verwelkomde mij met opgewekte berichten over hoe goed de door mij gekozen krant wel niet was. Als klap op de vuurpijl werd mij gemeld, dat ik per direct al de voordelen van het abonnement kon genieten, want de krant stond voor mij klaar en mijn profiel was ook al aangemaakt, alleen het wachtwoord moest ik nog even invullen en dan kon het lezen beginnen. Dat was op de 16e november 2016.



Vanmorgen, de 18e november, ik verheugde mij op de krant en schakelde de computer in en wat denk je . . . . . . . . . mooi geen krant, want mijn abonnement klopte niet.



Na telefonisch contact met de klantenservice, kreeg ik te horen, dat het echt niet anders ging, zodra de abonnementsgegevens waren verwerkt, was het afgelopen met de vriendelijke modus, dan gaat men over tot het zakelijk benaderen. Beloftes uit het verleden, bieden geen garantie voor het heden. Ik kon dus pas per 1 december 2016 de krant gaan lezen.



Nu had ik daar geen moeite mee gehad, als dat vanaf het begin zo was geweest, maar nee men stuurt je eerst een mail en daarin wordt je opgetogen gemeld, dat de krant al voor je klaar staat en dan twee dagen later pakken ze dat cadeau weer terug en moet je tot 1 december wachten. Nou dat werkt bij mij dus niet en ik heb heel zakelijk gebruik gemaakt van de mogelijkheid, opgenomen in de colportage wet en heb het abonnement gecanceld.



Voorbeeld 2 De firma Vodafone.

De firma Vodafone haalt voor een deel haar winst uit het bestelen van haar klanten.

Mijn famke kocht een telefoon met specificaties, die zij zeer aantrekkelijk vond.

Bij levering bleek, dat de telefoon in het geheel niet aan de voorgespiegelde specificaties voldeed en wij wilden de koop ongedaan maken.

Dit speelde zich af in de eerste helft van mei 2016.



Na wat heen en weer gebel en mail, konden we de telefoon inleveren in het dichtstbij zijnde filiaal en dan zou binnen 14 dagen het betaalde bedrag op onze rekening worden bijgeschreven.

We zijn nu ruim zes maanden verder en nog steeds is het bedrag niet terugbetaald.

Talloze telefoontjes, eindeloze conversatie via Facebook, het mocht niet baten, het geld komt nog steeds niet terug.



Met elke reclamecampagne worden de mensen gouden bergen beloofd, maar zodra de koop gesloten is, dan laten de ratten hun ware gezicht zien, dan proberen ze je zoveel mogelijk geld uit de zak te kloppen en daar niks voor te leveren.

In mijn beleving zijn het ratten van de smerigste soort.



Zo dat moest ik even kwijt.







Geplaatst op 18 november 2016 11:41 en 23 keer bekeken

Geef uw reactie | Tip een vriend | Begin uw eigen weblog



Deel dit artikel via:











R eacties van leden



Je reactie

Naam Gast Reactie



Beveiligingsvraag



Welk dier is dit?





Er zijn nog geen reacties gegeven.