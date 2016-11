Andere artikelen







De "wetenschap" staat voor lul.

Gisteravond was er een programma over diabetes en hoe je daarmee om moest gaan.

Nou dat klonk erg interessant en bij ons werd er dus gekeken, want ja als je, zoals ik, diabetes 2 hebt, wil je toch wel wat informatie over het hoe, waarom en waarmee.

Nou we kwamen redelijk bedrogen uit.

De tendens van het programma, werd door mij begrepen als een terechtwijzing van alle mensen met diabetes 2, want je kon binnen zes dagen van de insuline af zijn, als je je maar hield aan de aanwijzingen, die zij je gaven.



Zo werd er een man opgevoerd, die per dag een beste hoeveelheid medicijnen slikte en daarnaast een dikke tweehonderd eenheden insuline in zijn lijf pompte, Binnen zes dagen was de insuline inname tot nul gereduceerd.

De onderliggende boodschap: "Zie je wel, het kan, als je maar wil!"



Eerder deze maand was er ook al zoiets over mensen met overgewicht, ook daar de boodschap: "Je bent lui, je beweegt te weinig en je vreet te veel". Nou daar ben je lekker mee, met zulke programma's.



Ach er zal best een publiek voor zijn en die pseudo wetenschappelijke pipo's, die hebben ook weer even het hart kunnen luchten, toch?

Wat mij betreft kunnen ze de pot op, kan ik ze er weer af pleuren en dat zal ik dan met veel inzet en liefde doen.







Hehety 17 nov 2016 13:00 Jan, ik heb het ook gezien. Niet dat ik diabetes ben, maar ik vond het ook wel snel door de bocht beredeneerd. Je zou zo weer gaan geloven in wonderen.

Eten zal zeker een enorme invloed hebben, bewegen ook. Toch denk ik dat er nog veel meer factoren zijn waar de mensen niet altijd of geen invloed op hebben.

Ik moet wel zeggen dat ze ook heel lekkere recepten lieten zien. of dat wel goed voor de cholesterol is... 😇

Ik zou zo zeggen: Een beetje gezonde verstand doet wonderen en soms horen daar ook medicijnen bij. Zo simpel bekijk ik het.



JanRutgers 17 nov 2016 13:13 Nou Hehety, als ik dan zie, welke dure oplossingen op het gebied van eten worden aangedragen, dan is het zo, dat je de tweede helft van de maand geen cent meer hebt om uit te geven. Ja dan kan je geen eten meer kopen en val je natuurlijk snel af.

Hehety 17 nov 2016 13:23 Dat viel mij ook op, Jan en dat kan zeker anders. Met groente en fruit dichter bij huis. Ik krijg steeds vaker het idee dat zulk soort programma's dik gesponsord worden door bedrijven zoals unilever en zo. Becel alleen is niet heiligmakend er zijn genoeg andere producten om te braden en op je brood, of, dat mag ook al niet meer, te smeren die een stuk goedkoper zijn en net zo goed, zo niet beter. Goed op het etiket kijken. Jumbo heeft daarvoor al een vergrootglas ingebouwd in de duwstang. Naast de houder van de scanhouder