De komedianten trekken voorbij.

En weer komt er een partij bij, we hadden er nog niet genoeg.



Het parlement is een karikatuur van zichzelf geworden.



En dat alles is in gang gezet door een gesjeesde professor, die zich al hoppend van partij naar partij profileerde als een populist pur sang.

Je kan als stemgerechtigde niet meer stellen, dat er niets te kiezen valt, er is keuze te over. Of je alle keuzemogelijkheden even serieus moet nemen, waag ik te betwijfelen, er zijn er, die mij de indruk geven, alleen voor de meer dan riante maandelijkse uitbetaling en de uitermate coulante ontslagregeling gaan.



Oh, ik twijfel geen moment aan de idealistische drive van de "nieuwe" partijen en bewegingen, maar ik twijfel aan de nut en noodzaak van hun inbreng, want als je de diverse bijdrages aan het debat beluistert, dan is het toch overwegend allemaal hetzelfde. Geen originele inbreng, maar gewoon nog maar eens een onsje van het zelfde. Verspilling van tijd, verspilling van geld, verspilling van "talenten".



En het volk, het kiesvee, het volk ziet het aan en laat het gebeuren, sterker nog het volk faciliteert deze komedianten, het volk hijst ze op het schild en roepen, "Hosanna" om dan na de verkiezingen, terug te vallen in de lethargische modus en te morren, dat de politiek niet naar de mensen luistert.



Naar mijn mening luistert het volk niet naar de politiek, want anders zouden de verkiezingen wel vaker een soort van "bijltjesdag" zijn, waar bedriegende politici worden afgerekend op de voorgaande periode. Uiteindelijk is het volk toch zelf verantwoordelijk voor de aanwezigheid van al die piassen en clowns en je zou wel kunnen lachen om de fratsen, die ze uithalen, maar als ik dan bedenk, wat het allemaal kost en hoeveel geld er op de verkeerde plek terecht komt, dan vergaat mij het lachen, dan begin ik te snotteren







