De techniek gaat steeds verder.

Nu zowel mijn famke als ik, beide twee hoorapparaten hebben, drong zich de vraag op, "Hoe nu verder?" We kunnen nu beide telefoneren via de Conex hals lus, dat is vooral plezierig, als je onderweg bent, je hoeft je telefoon niet te voorschijn te halen, je drukt op een knop en het gesprek wordt aangenomen en nog een keer op die knop drukken en het is einde gesprek.

Die Conex neklus moet je wel zelf aanschaffen, evenals de blue tooth adapters voor allerlei audiologische apparaten. Dat kost bij elkaar 140 euro. Best een bedrag, maar als je ziet en meemaakt wat je er voor krijgt, dan valt het mee.

Maar de ontwikkelingen staan niet stil en naar nu blijkt, krijg je van de zorgverzekeraar als aanvulling op de hoorapparaten en persoonlijke ringleiding. Het is een ook een neklus, die draadloos communiceert met een basisstation, waar je de tv of radio op kan aansluiten, maar ook de MP3 speler doet het er uitstekend mee. Het basisstation is tevens dockingstation voor de neklus, want daar zit een oplaadbare accu in en het basisstation staat dus altijd aangesloten op de stroom. Oh ja, de accu voor de neklus is verwisselbaar en er wordt ook een tweede accupack bijgeleverd.

De kosten voor de gebruiker € 0,00!

Wij luisteren nu onafhankelijk van elkaar naar radio en kijken tv, zonder elkaar te hinderen en zonder dat er in de kamer ook maar iets van te horen is. En dat is verschrikkelijk fijn.



Mijn famke kijkt graag naar programma's, waar ik absoluut niks mee heb, ik heb sowieso niet veel met televisie en nu kan ik fijn luisteren naar de radio (Radio 4 en Classic FM), terwijl ik een mooi boek lees (ook digitaal overigens).

Maar het is ook mogelijk om samen naar de TV te kijken en dan beide het geluid via de neklus te ontvangen, zodat er ook dan in de kamer geen geluid te horen is.

Als je dan beseft, dat onze grootouders het moesten doen met zo'n toeter en later met zo'n kastje met draadjes naar het oor, dan is er toch wel het e.e.a. veranderd.