Het moet kapot!

Ken je het verschijnsel? Het is weekend en de jeugd gaat weer op pad, stevig ingedronken in de zuipkeet ergens in een achtertuin en dan op het feest of in de dancing de paar laatste alcoholische versnaperingen om het dronken zijn te completeren.

Vandaag of eigenlijk gisteravond, overlopend in de vroege ochtend van vandaag, hadden wij het voorrecht, dat er een soort van oktober bierfeest werd georganiseerd. Veel harde muziek tot een uurtje of twee, maar dat moet kunnen, het gebeurt niet elke week en de geluidsoverlast was niet echt heel ernstig. Maar dan gaat de tent sluiten en de lieve jeugd gaat op huis aan. Dat gaat dan gepaard met veel geschreeuw en het vernielen van alles wat maar voor handen komt. Dat zijn verkeersborden, schrikhekken, straat verlichting, straatnaambordjes en alles wat ze tegen komen. Spullen in voortuintjes worden niet ontzien, alles moet er aan geloven. De zin van deze vernielzucht ontgaat mij volledig. Wat is het nut, om een bord met daarop een fietsknooppuntenkaart kapot te meppen, krijg je daarmee meer aanzien onder je vrienden of slaap je dan lekkerder? Echt ik snap het werkelijk niet. De gemeenschap wordt weer opgezadeld met een kostenpost, terwijl dat geld beter besteed had kunnen worden via de WMO aan zorg en voorzieningen. Het gekke is, dat als je die jongeren er individueel op aanspreekt, zij ook niet aan kunnen geven waarom en geven ze ook toe, dat het zinloos is en ongewenst, maar toch is het zeker in 30 van de 52 weekeinden raak, dan sneuvelen er weer spullen, achterlijk gedrag is dat.







Geplaatst op 30 oktober 2016 10:57 en 14 keer bekeken

Redone 30 okt 2016 11:08 Een borrel op, stoer doen, wie durft??

Wie durft er nog meer???

Maar als je ze alleen treft dan zijn ze niet zo stoer!