Bietensalade

En zo eens in de twee drie weken, dan trekken we daarheen. Soms met de fiets en als het weer wat minder is, gaan we met de bus, tenminste als het niet regent, want daar hebben we geen trek in. Hondje gaat mee en vermaakt zich kostelijk.

Vandaag was er weer weekmarkt op het Zaaiveld in Ljouwerd.

Vandaag was het weer redelijk goed, niet al te sterke wind en dus zijn we mooi met de fiets gegaan. Voordeel is, dat je de fiets gratis kan stallen in een bewaakte stalling. Ja Ljouwerd is wat dat betreft een wereldstad.

Gaande over de markt, liepen we bij een kraam tegen een aanbieding van kroten (rode bieten) aan en opeens wisten we het, we eten dit weekend bietensalade. We maken dan meestal voor een paar dagen, want een klein beetje maken, dat schiet niet op en is eigenlijk de moeite niet waard.

Goed we hebben dus een kleine kilo bieten en een tiental niet te grote en niet te kleine aardappelen (ong. 1,5 kilo). Bieten gekookt, aardappelen geschild en gekookt en dan na het koken de bieten geschild.

Laat nu de bieten en de aardappelen goed afkoelen. Benut die tijd om twee of drie uien schoon te maken en drie of vier teentjes knoflook. Neem een vier of vijftal augurken en laat die goed uitlekken.

Als de bieten goed zijn afgekoeld, dan kan je ze in de blender of de hakmolen kleinmaken. De hakmolen voldoet het best. Je kan er dan gelijk ook de uien achteraan doen en de teentjes knoflook.

Doe nu de aardappelen, de bieten en de uien met knoflook in een grote pan (wij hebben hiervoor de tien liter pan) en begin met een stamper de hele bups te stampen. Doe er onderweg een lepel of drie vier maionaise bij. Voeg naar smaak peper en zout bij en andere kruiden naar behoefte. Wij vinden een flinke kneep hotketchup ook wel heel lekker.

Als nu het geheel een mooie gladde substantie is geworden, snijden we de augurken in redelijk kleine blokjes. Ik doe dat meestal zo, dat ik de augurk in de lengte net niet helemaal in vier stroken snijd en dan overdwars in kleine stukjes. Het kontje, dat is snijloon en eet ik lekker zo op.

Dan doen wij er altijd een blik ham door, de driehoekige blikken van Appi uit de basic range. Het geeft toch een lekkere bite maar het kan net zo goed met pulled pork of kleingesneden braadlappen. Is een kwestie van smaak.

Ik snij de ham in drie plakken en daarna in kleine blokjes.

De augurk en de ham scheppen we door de salade.

Wel blijven proeven en naar eigen smaak de kruiden toevoegen.

Als laatste koken we tien eieren (hard gekookt). Die doen we er niet ook gelijk allemaal in één keer bij, we gebruiken die om elke keer bij het opscheppen op het bord, de zaak wat te garneren samen met elke keer twee in de lengte in vieren gesneden augurken per bord.

Zet de pan in de koelkast en laat die er zeker een nacht in staan. De salade dient koud geserveerd te worden, al dan niet op bladen sla.

Wij komen het weekend wel door